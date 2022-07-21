有些人面對感情時，總是非常大方，會勇敢說愛，但有的人卻認為，這樣反而會失去吸引力，對於保持神秘的人比較感興趣。《搜狐網》近日分享3個喜歡被吊胃口的星座男，他們不喜歡「大聲說愛」的示愛方式，比較吃欲擒故縱這一套，忽冷忽熱的戀愛態度，反而能讓他們與伴侶的感情升溫。

1.摩羯座

摩羯男個性與脾氣都很古怪，談戀愛時會發現，他們喜歡反駁別人，甚至很愛辯論，也喜歡改變他人的想法與判斷，若有人不服從摩羯男，他們還會當眾發飆，基本上他們的壞脾氣就是源自於「頑固」，建議一旦與他們意見相左時，也不用繼續爭辯，讓他們一個人唱獨角戲，久了覺得沒意思時，他們就會冷靜下來，有時也不要太依賴他們，適時的欲擒故縱，反而會激發摩羯男的追求慾，感情才會更長久。

2.天蠍座

天蠍男個性較為深沉，深入接觸後會發現，天蠍男不愛付出真心，主要是因為他們害怕受傷，而且平時還喜歡觀察與試探別人，善於偽裝自己，常以悲觀和受害者的形象自居，還很喜歡發牢騷，伴侶這時不需加油添醋，而是讓他們一個人去消化負面情緒，等到心情平復後，再給予不同的意見，他們才比較聽得進去，而且天蠍男很神秘，對於他們而言，難以捉摸的人比較容易吸引他們的注意。

3.水瓶座

水瓶男的性格與脾氣難捉摸，與他們談戀愛或交友時，總會覺得水瓶男像是「天空中的風箏」，永遠搞不清楚他們在想什麼，因此談戀愛時，伴侶也格外辛苦，若想將他們留在身邊，除非水瓶男心甘情願，因此交往時別一味的付出，認為奉獻才能獲得他們的愛，而是要更享受人生與自由，看在他們眼裡，反而會成為吸引力。