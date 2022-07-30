2022北台8縣市良品市集，30日及31日2天在遠百竹北店前盛大舉辦「北台良品竹縣GO購！」地方特色產業成果聯合展，現場展出北部8縣市不同風格的特色農特伴手禮，讓民眾不用跑到原產地，就能把最精美辦手禮帶回家。

「北台區域發展推動委員會」今年第19屆由新竹縣主辦，縣府產發處針對產業部分，首次舉辦為期2天的北台8縣市良品市集，各縣市都推出最具代表性的農特產品到遠百竹北店前展售，30日下午1點半，由縣府祕書長陳季媛代表縣長楊文科主持開幕儀式。

陳季媛表示，北台8縣市有各具特色和代表性的農特產品，新竹縣在縣長楊文科推動下，去年舉辦「新竹良品 縣上好禮」徵件活動，挑選出100多個店家的商品，已完成型錄和線上購物平台，讓全國民眾選購。

陳季媛和苗栗縣副縣長鄧桂菊都說，新竹縣首次舉辦北台8縣市良品市集，能讓大家看到各地農特產品的特色，父親節和中秋節將至，歡迎民眾來遠百竹北店前逛市集，不用跑遠路就能買到各縣市推薦的良品。

「北台良品竹縣GO購！」有45個特色攤位，網羅8縣市農特文創產品，陳季媛和鄧桂菊帶領貴賓一一到各攤位巡禮，特色店家也做相關介紹，美食商家都請陳季媛等人品嘗推薦「新竹良品」。

主辦單位表示，2天活動期間邀請民視歌手麗小花、客家新曲得獎歌手游怡婷及原夢新星歌手表演，並有魔術表演及果凍姐姐帶動跳，讓大小朋友能輕鬆地聽音樂，逛市集挑選把喜歡的良品帶回家。