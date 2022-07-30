過於激烈的性愛讓人受不了！有人妻在網上分享與老公性愛經驗，她原本以為老公是個溫柔體貼的書生，豈料，結婚之後，她與老公「嘿咻」時，竟然發現老公也性虐待傾向，讓她每次「嘿咻」完就遍體麟傷，讓她每每想到要與老公「嘿咻」都想逃避，甚至萌生離婚念頭。

一名人妻在「Dcard」論壇發文，她表示原本以為嫁給了1位溫柔體貼的書生，豈料，新婚之後，老公突然變了一個人似的，2人在「嘿咻」的時候，感覺自己像被性虐待一樣，每一次「嘿咻」都遍體麟傷，她坦承自己不反對SM，但是無法接受這樣的重口味性行為，導致她現在想到要和老公「嘿咻」就想逃避，甚至萌生離婚的念頭，但是想到老公真的對她很好，體貼又溫柔，讓她難以抉擇。

人妻因為每次和老公嘿咻後，自己常「遍體麟傷」，導致她萌生離婚念頭。（翻攝自Dcard）

文章一出，網友紛紛留言表示「有安全的SM，要不要跟老公研究一下」、「做愛像上戰場打仗」、「感覺像家暴」、「這種虐待狂好可怕」、「跟他溝通一下吧？ SM玩到見血有傷口的也很少好嗎」、「瘀青是打出來的嗎」、「他是不能接受你的拒絕嗎」、「這種性傾向不是應該婚前就說嗎」。