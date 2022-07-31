警方於KTV進行臨檢。（淡水警分局提供）

選戰將近加上疫情趨緩，為淨化選前治安，防止不法事件發生，警政署規劃「全國性擴大臨檢」，新北市新莊、淡水、蘆洲、林口等警分局，也於昨（30）日晚間同步執行，共計查獲毒品、詐欺等各類刑案11件12人、通緝犯15人，另舉發交通違規4件及改裝噪音車23件。

擴大臨檢勤務從昨日晚間9時至今日凌晨1時，各分局針對轄內治安顧慮場所，如KTV、網咖、汽車旅館等易滋事場所，及轄區重要聯外道路、橋樑等地，分別實施臨檢及路檢。

其中新莊警分局共查獲通緝犯3人、詐欺、毒品案各1件1人，分局長林温柔表示九合一選舉在即，因此對於各種社會治安事件皆高度重視，任何違法脫序行為，一律依法究辦絕不寬貸。

淡水警方則查獲各類通緝犯4人、公共危險2件2人，另取締噪音車18輛、無照駕駛2件；林口警方查獲公共危險1件1人、毒品案2件3人、通緝犯3名，取締交通違規2健、改裝噪音車3輛；蘆洲則查獲通緝犯5人、毒品案1件1人，取締噪音車5輛。

各地警方皆宣示，除配合警政署規劃勤務外，亦結合暑期青春專案及平日各項治安工作重點掃黑、緝毒、賭博及肅槍，同時不定時加強臨檢轄內特定營業場所及幫派組合活動處，徹底清除治安污染源，以穩定選前治安。