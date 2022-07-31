PONY5IBE近日推出新單曲〈胡同〉。（迷音樂提供）

「饒壇怪物新人」PONY5IBE近日加盟「迷音樂」成為HowZ同門師弟將發行首張迷你創作專輯，新單曲〈胡同〉MV前往宜蘭民宿取景，拍攝當天達攝氏36度，但PONY5IBE造型服都「非常熱」，戶外拍攝的帽T是不透風防水材質，裡頭根本像洗蒸氣浴，讓他大脫水加上睡眠不足險變人乾，幸虧團隊不時補充他最愛的麥克雞及薯條，讓他瞬間食指大動。

PONY5IBE於 2018年以〈紳士敗類〉橫空出世，緊接釋出的〈17紙飛機ft. Hua〉破百萬點擊，首發EP《5IBE》更直接衝上Spotify嘻哈精選雷達，個性低調被譽為「最神秘饒舌新星」的他，專心詞曲音樂創作，2020年底無預警釋出新單曲〈SPACE A_INTRO： TERRA INCOGNITA〉迅速引人矚目。之後的〈THEY SAID ft.陳嫻靜〉更於發行後12小時內空降Street Voice即時熱門排行榜第1名、新歌榜第1名與嘻哈榜第1名，獲「饒壇重磅新星」、「火燙新秀」、「最神秘饒舌新星」、「氛圍製造機」等稱號。

PONY5IBE於2021年加入「迷音樂」，〈胡同〉來自他休息2年期間所見沿途風景，如公路電影般一幕一幕在腦中呈現，搭配當下真實情緒感受，他說：「用一種抽離的視野，看自己來來回回還沒有出口的反覆，像走進迷宮、像開出隧道、像踏進胡同，也像無止境的路上，從鋪天蓋地的感受出發，用天馬行空的音樂救贖。」〈胡同〉用無以名狀的厭世口吻，唱最寫實的獨白，而還沒有克服的困境、還沒有答案的結果，「就讓它一起持續在路上吧」。