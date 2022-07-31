新竹縣竹東國小老師徐玉佳，奉獻教育48年，退休後擔任新竹縣本土教育推動委員、客家事務輔導團委員等職務，12年來致力推廣客家文化教學，今年榮獲教育部全國教育奉獻獎。縣長楊文科說，徐老師推動客家文化不遺餘力，倍受各界肯定，獲此殊榮實至名歸。

「不只要向下扎根，還要向上延伸！」徐玉佳說，退休後發現應該拓展教學層面，讓2到5歲幼兒更容易接觸學習客語，於是運用童謠、生活語言、日常用品、稱謂等圖卡教學，引導孩子認識客語詞彙及客家文化。

徐玉佳取得客委會幼幼客語闖通關認證教師，協助多所幼兒園教師，推展幼兒客語闖關活動教學，喚醒家長客語傳承意識，讓客語成為日常對話。

徐玉佳通過樂齡學習專業人員培訓，積極開發適合長者教材，在各樂齡中心運用音樂引導長者，加入樂器演奏，教導長者認識客語字，還義務協助課程錄影，樹立樂齡學習服務新形象。

徐玉佳更協助教育部客語分級教材編寫、書籍翻譯等，編寫「客家相聲」及「客家演說寫作範文」做為教學素材，將自身客語教學技巧與經驗分享給國中及國小教師，提高學生學習客語興趣。

徐玉佳曾榮獲北美台灣文化獎、教育部母語傑出貢獻個人獎、教學績優教師、師鐸獎、特殊優良教師及power教師獎、客委會三等獎章， 這次獲全國教育奉獻獎，倍受各界肯定。