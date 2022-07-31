大人的玩具真的要收好，否則有時會造成許多尷尬狀況。一名女網友分享，最近她在浴室發現一罐沒看過的液體，一看使用方法「性愛及按摩皆適用」，才發現是弟弟跟女友色色時的潤滑液，讓她決定用特別的方式提醒，「這東西真的不要忘在廁所」！

原PO在Dcard發文表示，她在洗澡時發現嬰兒沐浴乳旁多了一個罐子，原以為是妹妹幫寶寶買的新產品，使用方法寫著擠出適量後用於需濕潤的部位，「性愛及按摩皆適用」，她才發現是潤滑液，「結果是有人在色色」，而前一組洗澡的就是弟弟和他女友，「好像明白了什麼」。

網友決定在潤滑液上寫下警告再還給弟弟。（翻攝自Dcard）

原PO想起，3年前自己透過網購買了情趣內褲，沒想到弟弟領取包裹後直接挖洞給她跳，進房時大喊「姐姐妳的火辣性感內褲來了喲嘿嘿嘿…」。於是這次她就秉持著姐姐的良心報復，在瓶子上寫下「嘿嘿嘿，抓到了吧」，默默放在房間門口，而不是留在浴室任由爸媽發現。

對此，許多網友紛紛回應「但姐姐，我覺得你的火辣性感內褲比較尷尬」、「好鬧喔，性感火辣內褲比較羞恥」、「結果被爸媽拿去用」、「除了放門口外應該再喊一聲，這樣才算扯平」、「有沒有一個可能是，這罐是爸爸媽媽的」。