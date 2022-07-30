「做壞壞的事」真的不要留下證據！有正妹在網上分享抓包弟弟和女友在浴室「做壞壞的事」，她表示在洗澡的時候，發現浴室多了1瓶沒看過的罐子，原本還以為是妹妹幫孩子新買的產品，豈料，她看完瓶身使用說明後，驚覺前一組洗澡的是弟弟與女友，才意外揭發「有人在浴室做壞壞的事」。

一名正妹在「Dcard」論壇發文，她表示在洗澡的時候，發現嬰兒沐浴乳旁邊多了1瓶罐子，起初還以為是妹妹幫孩子買的新產品，好奇之下，便拿起瓶身看了使用說明「依需求擠出適量，在輕輕塗抹於須濕潤部位(性愛及按摩皆可)」，看完瞬間傻眼，驚覺「有人在色色」，想到前一組洗澡的是弟弟與女友，好像瞬間明白了什麼。

正妹在浴室洗澡發現1瓶沒看過的罐子，仔細一看是潤滑液，驚覺弟弟和女友「在浴室做壞壞的事」。（翻攝自Dcard）

不過，她也坦承，3年前曾遭很皮的弟弟陷害，弟弟拿著包裹進門，並在全家人面前大喊「姐姐妳的火辣性感內褲來了」，如今，事隔3年之後，終於有機會報仇，便在潤滑液瓶身上寫著「嘿嘿嘿，抓到了吧」，她表示自己還有良心，沒有把罐子讓在浴室被爸媽發現，而是默默的放在弟弟房間的門口。

文章一出，網友紛紛留言表示「直接放爸媽房間」、「這應該可以讓他收斂個三年」、「好羨慕有弟弟妹妹」、「感覺是很幽默的家庭」、「咦！在浴室還需要用潤滑劑嗎？」、「應該放在客廳好東西要跟大家分享」、「你和弟弟感覺感情很好」、「說不定人家真的只是在按摩」。