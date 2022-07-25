男女交往期間，不免會做些「壞壞的事」，就有正妹分享自己在「嘿咻」時的尷尬狀況，她日前和男友突然性致一來，便和男友開始激戰，豈料，男友竟突然大笑，讓她滿臉疑惑，後來知道真相後，2人性致也沒了，只好穿回衣服結束；網友見文章後，也留言自己曾發生過這樣的事情。

一名正妹在「Dcard」論壇發文，她表示日前在與男有要做壞壞的事情時，做到一半對方竟然開始笑，而且是笑到快要斷氣的那種，於是她便問了男友後，才知道原來是自己「嘿咻」水喝太多了，男友在進行時，都會聽到她肚子裡的水聲，「害他滿腦子都是他在搖飲料的樣子」，講完之後，2人也沒有感覺在繼續，她嘆氣「交往到現在第一次沒有做到最後就結束了」，這告訴她愛愛前不能喝太多水。

正妹和男友性致一來開始激戰，但做到一半男友突然停下喊「水太多了」，她才想起「嘿咻」之前喝太多水了，所以男友才一直聽到肚子裡的水聲。（翻攝自Dcard）

文章一出，網友紛紛留言表示「可以改喝咖啡，咖啡因好像有助高潮」、「我也發生過這樣的事」、「太可愛了吧！我再試試未來男友」、「又學到一個知識」、「我也有過，換個姿勢就好了」、「應該要一整天都要喝很多！做之前不要特別喝」、「我老公都邊做邊碎念，我肚子都是水」。