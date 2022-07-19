一名女網友近日與男友討論到婚後要住哪裡，對方希望能和公婆住，但原PO看到許多過來人的經驗後，拒絕了這個請求，因此雙方無法達成共識。未料，男友竟屢次趁著愛愛的時候與她討論，想趁機讓她答應，讓女網友忍不住吐槽說，他可能以為我情慾高漲，但其實我很清醒。貼文引起網友熱議，不少人歪樓直呼，重點是做愛的時候，你還清醒的很，這樣確定要嫁？

一名女網友日前在Dcard上發文說，她和男友交往2年多，感情穩定，雖然男友的經濟不寬裕，但只要是她想吃的、想去的，男友都會盡量滿足，而她也不是喜歡欠別人的人，因此每次出門的開銷也都會主動提出要平分，整體下來，兩人相處起來很自在，她也覺得就這樣跟男友結婚好像也沒啥不好。

女網友表示，由於兩人當初就是以結婚為前提交往，最近討論到婚後的規劃，對於婚後住哪裡，兩人始終談不攏，因為男友早在他們交往前，就買了一棟房子和家人一起住，因此若未來結婚了，就勢必要搬去和男友家人同住，但聽了很多人的經驗與意見，她很篤定「婚後絕對不能跟公婆同住！」

女網友指出，無論她再怎麼強調希望能有兩人生活，男友還是盼她讓步，接受婚後與他的家人們一起住，因為對男友來說，現在每個月繳房貸就很辛苦了，也沒有多餘的錢可以出去租房子。

女網友透露，由於雙方意見不合，這個問題就這樣一直拖著沒解決。最神奇的是，每一次男友都會趁兩人發生性行為的時候，將這個話題搬出來與她討論，想藉機讓她答應「婚後搬去夫家住」，可能是以為當下她會性慾高漲到無法思考，但很抱歉，她當下真的清醒得很，只能假裝嬌嗔一下，然後避而不答這個問題。

女網友好奇地說，大家的另一半會不會也用這樣半強迫的方式，逼你們去接受不想要讓步的事情呢？對於這種難解的問題，又該怎麼跟對方溝通呢？

貼文引起網友熱議，「無解就別拖了，趁做的時候溝通也很奇葩」、「先思考一下做愛的時候你還清醒的很，這樣確定要嫁嗎？」、「婚後住哪裡的問題可以再討論，也可以觀察他在公婆面前會不會站在你這邊，還有平常會不會幫你做人，用你的名義送公婆東西，或是幫你說好話之類的，如果會做到這幾點可能還能考慮，但趁做愛的時候談論，這個真的先不要欸」、「邊做邊問這個問題的畫面有點好笑」。