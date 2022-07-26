日本嫩模宇惠明漓奈，不久前憑著一張清純甜美臉蛋和姣好身材，在台灣PTT表特文中迅速走紅，被人注意到她的真實身分，不僅是位模特還是名賽車女郎，更曾經擔任過荷官一職，穿上藍色低胸制服超級漂亮，膚白貌美的她，經常在IG秀出養眼福利照，近日貼出數張彎腰深溝照，裡面沒穿衣服辣暈不少粉絲。

宇惠明漓奈IG經常秀出一身絕妙S曲線。(圖/宇惠明漓奈 IG)

嫩模宇惠明漓奈經常突破自身尺度，穿上越來越大膽的服飾寵愛粉絲。原先的辣妹低胸裝或是性感比基尼，儘管已很養眼但好還能更好。近日她在IG上傳數張照片，可見到她披上了一件藍色吊帶褲，裡面只有一對白色薄紗胸罩，意圖誘惑男性賞圖者，越露粉絲們便越嗨。

宇惠明漓奈吊帶褲裡沒穿衣服，看得網友鼻血從未停止過。(圖/宇惠明漓奈 ig)

宇惠明漓奈的深邃事業線，是賞圖時的必看重點之一。(圖/宇惠明漓奈 ig)

在宇惠明漓奈這組照片中，她擺出「小惡魔」的卡哇伊式動作，不僅比出欲抓走粉絲飢渴難耐內心的手勢，還刻意將手上指甲留長，配上她帶點天真無邪、卻又稍帶邪魅感的臉部表情，讓賞圖者有點害怕、卻又無法抗拒地為她著迷，尤其胸前那對雪白事業線，更是觀賞時的必看吸睛亮點。

粉絲們看到如此養眼畫面，紛紛留言：「雪溝多麼美妙多麼美」、「可愛又性感的宇惠明漓奈！！」、「一如既往的超級卡哇伊」、「穿工裝褲這麼漂亮呀」、「好可愛好可愛好可愛」、「又可愛又完美超級喜歡妳的」。