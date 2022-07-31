2022年中職明星賽「全壘打大賽」今天進行決賽，最終由統一獅隊20歲小將林子豪以9轟奪冠，林子豪以20歲4個月又2天，超越張泰山1998年保持的最年輕全壘打大賽冠軍紀錄。

林子豪昨天在預賽敲出9轟，僅次中信兄弟許基宏的11支晉級決賽。今天拿莫・伊漾率先登場，他今天再上演模仿秀，最終敲出7支。第2位登場的林智勝敲出6轟，第3位登場的林子豪火力全開，敲出9轟超越拿莫暫列第一。

退場後林子豪邊受訪邊關心場上戰況，但他也頻頻喊累，「真的快死掉了！打到後面一直喘，後面就是全力拉，不管什麼球、球來就打。」他也讚嘆大聯盟球員在全壘打大賽還能夠推打開轟，「我拉打就很勉強了，真的好累喔！」

結果最後一棒的許基宏今天狀況不如昨天理想，前2分鐘只敲出2轟，林智勝也頻頻來向林子豪提前道恭喜，最後許基宏僅敲出5轟，也確定林子豪首度參賽就奪下全壘打大賽冠軍，他也改寫張泰山（21歲8個月又15天）所保持的最年輕全壘打大賽冠軍紀錄。

這次林子豪是頂替隊友林安可參加全壘打大賽，賽前他本想說只要有打出1支就好，也以為預賽9支就會被淘汰，沒想到一口氣登頂，「2天19支（後來聯盟確認決賽是9支，兩天共18支）好強喔！自己也都嚇一跳，本來想說前2名就好了，很滿意這樣的成績。」

林子豪透露，決賽中間的1分鐘休息時間時，不知道是聽到林安可還是誰有說「奪冠的話要分獎金」，他笑著說：「我是可以請他喝飲料啦！」