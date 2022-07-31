民進黨桃園市長參選人林智堅的台大國發所論文涉抄襲，此案關鍵人余正煌強調沒看過林的論文，在打臉林強調論文原創後，林昨(30)日又公布提交給台大的聲明資料，再度否認抄襲，但經由學者與教團比對，發現不僅研究概念與研究方法抄襲近9成，兩人在結論部分的敘述、用字幾近相同，只有數字不一樣，無法理解林如何為自己辯護澄清。

台大國發所退休教授杜震華表示，林與余的論文不僅題目相似，甚至摘要都高達7成一模一樣，問卷設計也都相同。

杜震華分析，林這份台大國發所的碩士論文，在最重要的研究概念和研究方法方面，至少有7處大量抄襲余的論文，分別是在「摘要」8-9頁、9-11頁、11-12頁、13頁、14頁、15頁，抄襲字數各達151字、667字、564字、422字、199字、205字、178字，此處雷同率高達88％。

至於研究結論，杜震華說，結論研究結果總結，林與余在此部分的敘述都一樣，只有數字不同，研究建議更是只有局部差異。

高教工會組織部主任林柏儀說，兩者論文在「分析」與「結論」都有高度雷同之處，但按照常理推斷，研究分析和結論，是要論文完成才寫，兩處高度雷同，「林要如何澄清呢？」

由於余的論文比林更早完成，文化大學政治系教授林忠山指出，余的論文比林的更早放在國圖，林一定可以取得余的論文，證明余沒有說謊，但此後延伸的問題更嚴重，余的論文是誰給林的？是擔任指導教授的國安局長陳明通給的？還是林自己要的？相關問題有待釐清。

林忠山說，林很明顯就是抄襲余的論文，而且根本就是「完全複製貼上」，所以不會告知余，「你也查不出來，反正台大國發所已經通過就好了，學位拿到了，也沒有人質疑。」口試時，所有老師確認沒問題之後，才會讓學生口試通過，「這很明顯是師生集體作弊！」