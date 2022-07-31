內湖交通議題成為台北市長選戰焦點，繼台北市長柯文哲與民進黨參選人陳時中互槓，台北市副市長黃珊珊日前表示，馬英九擔任台北市長時，讓內湖科學園區工作人數容納量增加，卻沒有交通配套，導致內湖交通問題；馬英九回應，他已離開台北市16年，他們怎麼還在玩這種「馬維拉」？宅神朱學恒好奇黃珊珊為何老打馬英九？資深媒體人黃揚明認為，親民黨主席宋楚瑜當年一直被欺壓，就是因為馬英九，國親合作之後，親民黨就被吃掉了，因此黃對馬不會有好感。

宅神今(31日)在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中好奇問到，人家打柯文哲，黃珊珊為什麼老打馬英九？黃揚明透露祕辛，宋楚瑜當年一直被欺壓，就是因為馬英九跟宋楚瑜之前的一些恩怨，國親合作之後，親民黨就被吃掉了，2012年以後為什麼宋楚瑜每次都要出來選，就是因為對馬英九實在受不了。

黃揚明接著表示，在那段時間還陪在宋楚瑜旁邊的親民黨黨員就是黃珊珊，其他全部回國民黨。因此，黃珊珊對馬英九不會有好感，而且馬英九在台北市長任內，剛好是黃珊珊的議員任期，她最清楚當時台北市的狀況。

宅神不解表示，黃珊珊在發揮擅長的市政議題，可是有需要把有一些還喜歡馬英九的潛在黃珊珊支持者打掉嗎？黃揚明指出，藍營的票一定都會回到國民黨台北市長參選人蔣萬安身邊，另透露當年擔任台北市長的馬英九驅離倒扁人潮，宋楚瑜陣營對馬英九的做法非常不高興。