內湖交通問題成選舉攻防戰，民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊總幹事吳思瑤酸，台北市副市長黃珊珊當21年港湖議員，也沒解決交通問題，並批黃已經柯文哲化了，對此，黃珊珊回應，這是歷史共業，非一個議員可改變，「講口水很簡單，拿出行動比較重要」。

黃珊珊今日出席北投割稻趣活動表示，若議員可解決交通問題，國民黨、民進黨議員更多，她是內湖南港九席議員其中一位，內湖交通是長期歷史問題，從無法蓋高架地下化捷運開始，就註定運量無法提高。

黃珊珊表示，那時中央執政是民進黨，說若不繼續執行，預算就要收回，當時在議會是用表決的，內湖南港只有七個議員，表決就輸了，所以變成高架化中運量，這是歷史共業，非一個議員可改變。

黃珊珊強調，吳思瑤那時應該還沒當議員，整個運量現在只能做到不惡化，當6萬人地方進來15萬人，她不知道吳要用什麼方法，「講口水很簡單，拿出行動比較重要」。

對於前總統馬英九今早說他離開16年了，怎麼還在玩這種「馬維拉」，黃珊珊解釋，重點在當時開放沒有做好配套，不是當時市長問題，這裡20幾年前是輕工業區，開放商辦後都市計畫沒有變更，道路面積無增加，停車問題一樣嚴重，而議員都有提出相關意見，但無得到具體解決。