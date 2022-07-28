林智堅翻舊照感嘆自己年少輕狂，卻被朱學恒狠酸有時間找舊照片，沒時間找到論文。(圖／林智堅臉書)

林智堅論文門狂燒，儘管不斷辯解，自始至終拿不出原稿，也不赴台大說明，遭外界砲轟，但他本人今天在臉書貼出一張自己年輕時與朋友的出遊照，感嘆年少輕狂，卻遭宅神朱學恒狠洗臉「有時間找舊照片找不到自己寫的論文欸」，被網友推爆。

林智堅今天在臉書PO文稱年輕人是城市的未來，同時回想自己的青春時代，喜歡騎車兜風，到處出遊合影，隨後在底下貼出了自己和同學們到石門水庫、六福村出遊的照片，更笑稱「當時怎麼會想要戴墨鏡去玩六福村」。

朱學恒看到後，立刻在底下洗臉林智堅：「小智有時間找舊照片找不到自己寫的論文ㄟ，你時間管理是不是有問題？」，接著更補一句「找舊照片比去委員會說明重要，你輕重緩急判斷力是不是有問題」。

不少網友也加碼諷刺：「因為不能帶鄭運鵬去台大委員會啊」、「舊照片是自己選舉要用，論文黨會幫忙處理啦」、「沒有的東西是要怎麼找」、「去委員會就GG了啊，體諒一下堅哥好嗎」、「這些是小編不是小智打的啦，不是原創」、「先別罵這麼兇，到時候民進黨真的換堅就不好了」。

林智堅28日發出6000字聲明稿，表示自己因為換過電腦，加上台大信箱帳號已經被刪除，所以論文資料有部分遺失，需要多花點時間尋找，卻遭媒體人黃揚明打臉，表示台大帳號都是終身保留，根本不會被刪除，更何況論文這麼重要的資料，怎麼可能沒備份？直說林智堅巴比Q了。