資深名嘴呂文婉擁直率個性、嗆辣說話風格，加上話題葷素不忌，時常登上各大談話性節目，她也不時在網上分享生活大小事，呂文婉今（1日）透露，她日前搭電梯遇到2位全身名牌的女子，女兒主動幫忙按電梯，對方卻一句話也沒說，「別說謝謝了，連點頭示意都沒有」，讓呂文婉不禁感嘆：「身上掛再多名牌，也遮掩不了陣陣粗鄙廉價的氣息」。

呂文婉今在臉書寫下：「搭電梯幫忙同乘者按樓層，乃舉手之勞」，如果剛好又是同一樓層要出電梯，她習慣讓其他人先走，自己最後一個再離開，女兒的習慣也都和她一樣，不過，呂文婉母女日前搭飯店電梯時，和2位全身掛滿名牌的女人共乘，呂文婉說：「一進電梯不按樓層，就任憑梯門開著...女兒禮貌問了她們樓層，原來都是要到一樓，於是幫忙按了關門鍵！」

結果電梯到了一樓，呂文婉女兒按住按鈕、門一開，「兩人大搖大擺往外走，別說謝謝了，連點頭示意都沒有，留下我和女兒面面相覷」，讓呂文婉不禁感嘆：「身上掛再多名牌，也遮掩不了陣陣粗鄙廉價的氣息」，而女兒走出電梯時還問：「馬麻（媽媽），她們身上是真的名牌齁」，呂文婉笑說女兒會不會是話中有話。

呂文婉在留言處還原當時狀況：「那場景就像是劇中，董娘踏出電梯鼻孔朝天的傲人風采...然後女兒就是在按鍵旁控門的小跟班」，發文吸引網友留言分享搭電梯的故事，對此，呂文婉則認為，一樣米養百樣人，並強調，她和女兒都不會因為這事件變得自私。