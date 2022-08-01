小樂（右）單曲邀來Amanda合作。（藝和創藝提供）

吳思賢（小樂）再推出新單曲〈MAKE YOU MINE〉，封面邀請同門的Amanda合作拍攝，Amanda挑戰碧昂絲風格，一手霸氣緊摟小樂，讓小樂笑稱自己「像一隻Amanda的小奶狗」。他表示不只想傳達讓女生變成自己的，也可以是女方把自己變成她的，概念獨特。

Amanda坦言一開始接到小樂邀約合作滿驚訝，「後來知道他想找一位很歐美的人一起入鏡（當時小樂給的參考是Beyoncé），立刻覺得小樂真的太有眼光了」；Amanda還為了這個造型，事前準備一雙無敵恨天高鞋，但又怕站在小樂旁邊會非常巨大挺拔，沒想到工作人員說：「不用擔心！就是要呈現小樂小鳥依人的感覺。」

有趣的是，2人一開始拍攝還在培養氛圍跟默契，所以身體的

動作不是那麼自然，結果竟有工作人員形容2人動作「很像老背少」，笑翻所有人。而6月剛慶祝過出道8週年的小樂，希望在情人節前夕將這首歌送給粉絲。