陳意涵去年生下愛女「挫冰」，晉升二寶媽的她，拍完劇集《零下一九七》後，又馬不停蹄接拍新電影《小曉》，挑戰演藝生涯首次的母親角色，與《美國女孩》的林品彤合演母女檔，直呼是「從影生涯最大的演技挑戰。」性格率直活潑的她，在片場有說有笑，等待空檔時也不忘跟工作人員愜意喝著夏日啤酒、吹晚風，臉上滿是放風媽媽的喜悅。

坐著等拍戲的陳意涵顯得很開心，講話過程中笑個不停。（圖／本刊攝影組）

等待劇組準備的同時，陳意涵喝起啤酒享受夏日微風。（圖／本刊攝影組）

上月17日晚間8點多，時報周刊CTWANT在內湖直擊《小曉》劇組準備拍戲，陳意涵等待劇組準備的同時，跟一旁的監製葉如芬及工作人員有說有笑，原本抱著水壺的的陳意涵，接過工作人員用布袋子裝著的飲料，接著暢飲了幾口，仔細一看是日系品牌啤酒。當晚的氣溫有些悶熱，喝上一口冰涼的啤酒，讓陳意涵臉上表情更加放鬆，看著遠處放空相當悠閒愜意。

不知是否喝得太爽，陳意涵瞬間露出充滿狠勁的表情。（圖／本刊攝影組）

陳意涵站起來伸懶腰準備開工。（圖／本刊攝影組）

晚間9點多，劇組人員開始準備拍攝，陳意涵與小童星林品彤拍攝車中的鏡頭，林品彤忽然衝下車，在雨中失控吼叫，陳意涵撐著傘追上去，看來十分揪心。10點半左右劇組放風吃消夜，凌晨出頭繼續拍攝同一場戲，現場灑水製造下雨的場景，衝下車的林品彤在雨中嘶吼，陳意涵停車撐傘下車追上去，試圖阻止女兒的行為，林品彤又尖叫了幾聲轉頭跑回車上並將車門反鎖。

陳意涵與林品彤站在便利商店門內，飾演母女檔並不違和。（圖／本刊攝影組）

陳意涵、林品彤在雨中一下狂奔一下蹲著，全身都淋溼了。（圖／本刊攝影組）

凌晨1點半左右工作人員獻上殺青花束，陳意涵與林品彤、導演靳家驊三人合影後，演員回到休息室換裝，沒多久就看到換穿條紋連身裝的陳意涵帶著輕鬆的笑容走出休息室，與工作人員一同搭乘廂型車，於半夜2點多回到新店的新家休息。

拍完這段耗費體力的情節後，陳意涵張大嘴打了一個大呵欠。（圖／本刊攝影組）

凌晨1點半左右工作人員獻上殺青花束，陳意涵與林品彤、導演靳家驊三人開心合影。（圖／本刊攝影組）

陳意涵工作雖滿檔，但她也不忘兼顧家庭，先前一家人悄悄在新店買了新房，從市區搬到新店山區，環境更佳清幽寬廣；熱愛運動的陳意涵，一有拍戲空檔就往山裡跑，先前模仿知名YouTuber阿翰的「九天玄女」降落影片，更帶動一波台中大坑步道登山熱潮。這次她挑戰《小曉》母親角色，為戲特別去上鋼琴課，在劇組愜意放風、享受工作的同時，也沒忘了替導演老公許富翔慶祝41歲生日，親手獻上「烤雞」蛋糕，並用薯條代替蠟燭，「熱愛雞蛋糕的你就用雞蛋糕來慶生吧～loveu～」享受天倫樂。

（禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒 飲酒過量害人害己）

一派輕鬆模樣的陳意涵換上輕便服裝搭車返家休息。（圖／本刊攝影組）

《小曉》在六月舉辦開鏡儀式，主要演員劉俊謙（左起）、陳意涵、林品彤均出席。（圖／CATCHPLAY提供）

陳意涵送上烤雞蛋糕，為導演老公許富翔慶祝生日。（圖／翻攝自陳意涵臉書）

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