宜蘭縣長林姿妙（中）回應，忍氣吞聲只會讓有心人得寸進尺，不實的指控已經訴諸法律的行動，縣府跟同仁也都依法行政，皆在合情合理合法範圍內。 （吳佩蓉攝）

民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵今（2日）上午公布競選主視覺畫面，宣誓以3支箭在發展新經濟等層面，引領宜蘭前進；近期因民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠與宜蘭縣長林姿妙頻繁隔空對槓，江聰淵請林姿妙要有魄力出面說清楚；對此，林姿妙回應，忍氣吞聲只會讓有心人得寸進尺，不實指控已訴諸法律行動。

今上午10時，江聰淵在競選總部公布競選主視覺畫面，特別用年輕化且富有生命力展現出來，強調年輕想法是時代的主流，也是這次競選主軸，響應蔡英文總統，在落實18歲調降為有公民權選舉的競選政見，將列為首要推動的方向。

而近日陳琬惠指控林姿妙數度進出富商劉志和招待所、與劉關係密切，且遲遲未拆除該違建招待所，及准許廠商專案申購河川土石，違反採售分離原則，為此昨日還赴監察院提出檢舉。

因此林姿妙昨也發表聲明稿說明，針對冬山鄉梅花湖畔違建一事，後續將依全縣違章建築優先順序執行拆除作業；河川疏濬作業，也依採購法相關規定辦理招標，整體過程透明，且符合河川疏濬「採售分離」規定；林最後表示已委請律師提告陳琬惠涉及誹謗及違反公職人員選舉罷免法。

對此，江聰淵呼籲，縣長面對的不只是司法，很需要向縣民說清楚、講明白，而遭檢舉的違規招待所，這也是執政者要面對問題，展現魄力的時候，質疑林姿妙「到底敢不敢跟被影射設有親密關密的財團招待所，作出行動，是大家關心的地方跟重點。

江聰淵強調，在於相關案件上，會針對必要性跟嚴重性去處理，就是秉持公開、公平、公正的模式；林姿妙則回應，忍氣吞聲只會讓有心人得寸進尺，不實的指控已經訴諸法律的行動，縣府跟同仁也都依法行政，皆在合情合理合法範圍內。