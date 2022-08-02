香港男舞者阿MO（李啟言）28日跟著男團MIRROR在紅館開演唱會時，遭掛在空中的600公斤巨型螢幕壓傷，導致腦出血、頸椎爆裂，恐永久癱瘓；而他遠在加國的父母已在今（31日）飛到香港，並到醫院探望，院方透露阿MO插喉昏迷，另一位被砸中的舞者阿峯（張梓峯）傳已輕傷出院，卻有媒體人指出阿峯其實還沒出院，並且與他的家長聯絡上了。

粉絲專頁「夠薑子 呂校長｜貓貓校監」是由跨媒體傳媒文化人呂詩慧設立，她在8月2日於facebook發文，表示阿峯的家人向她證實，阿峯並沒有出院，並強調有部份傳媒、報導多次形容舞者阿峯是輕傷出院，「家人與呂校長連續兩天商討後決定在此平台交代張梓峯意外經過及傷勢」。

對於外界關心，呂詩慧說會拍影片交代過程，並列出5點，希望大家能夠注意，「家人和傷者需要空間和時間，所以家人找我來幫忙轉達消息」，同時表示自己是教育工作者，只是多年前做過記者工作，並非媒體，她請求大給予時間和空間去整理資料，她只是義務提供幫助，自己並不是網紅要靠這個事情成名，只是堅守對傷者家人的承諾提供協助，也希望之後報導的媒體能夠尊重家人的意願，報導時保留原有片段的意思和提供資料來源。

據《香港01》報導，之前傳出阿峯出院轉到中文大學醫院治療，阿峯的妻子回應將交由呂詩慧發放消息給大家，證實呂詩慧確實取得傷者家人的同意。