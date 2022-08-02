劇場要如何和社會對話與溝通？兩廳院舉辦第二屆秋天藝術節，以「為明日而行動」（Act of Tomorrow）為策展精神，從社會議題出發，帶領觀眾走一趟思辨之旅。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，團隊一直在思考為什麼要有藝術和劇場，「當今劇場存在的價值是什麼？它如何回應這個社會？這是秋天藝術節一直在試圖尋找的答案。我們希望兩廳院能有一個從理念出發的藝術節，發揮影響力，甚至改變社會。透過議題讓觀眾認識節目，從議題出發，跟藝術家和觀眾找到一個可能的答案，找到讓大家共同參與的可能性，創造能夠激發眾人討論，對於台灣而言具有獨特個性的的藝術節。」

今年藝術節以七檔節目作為實踐方式，分別就社會認同、女性自我實現、身心失衡、轉型正義、公眾參與、思想解放及環境正義等七種議題及面向。

有趣的是，這次也首度規劃「秋天盲鳥票」活動，在創作者、節目類型及演出時間未明的條件下，邀請觀眾依據自己最感興趣的議題做出選擇，為期一週即吸引近千人參與，其中「思想解放」議題獲得近半數民眾的青睞，而「環境正義」議題則相對缺乏關注，這和觀眾互動的方式，也成為節目共創的一部分。

演出節目包括有線上互動節目《理想之城》，以「公眾參與」為核心，取得加拿大溯流劇團（Re：Current Theatre）獨家授權、台灣團隊在地化為中文版本，結合策略桌遊與劇場形式，邀請觀眾打造理想中的烏托邦。

此外還有《寫給滅絕時代》，是兩廳院今年加入永續劇場聯盟（Sustainable Theatre Alliance for a Green Environmental Shift，簡稱STAGES）的國際共製節目。兩廳院自製節目《先行：無框的靈魂》，將討論「思想解放」的意義。

同時還有首演即引起廣大關注的《非常上訴》，透過「轉型正義」開啟對話，狂想劇場導演廖俊凱以虛擬法庭形式，邀請觀眾擔任國民評議團進行投票，反思台灣長達38年的戒嚴法，是否具有正當性。2022秋天藝術節將在10月14日至11月27日於國家兩廳院及線上平台登場。