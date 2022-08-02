金曲台語歌王許富凱出道11年，擁陽光親民形象，近日受邀接下食品新代言，粗估吸金上百萬元。他花2個月親自品嚐100道料理，包括小菜、麵食、鍋物等，開心說，「感謝老天安排，粉絲常說在聚餐飯桌上的談論話題都會有我，我想這就是『家』，聽在耳裡跟心裡都是一份單純的感動」。

他更表示，「飯桌、美食與富凱的三個連結，在我吃過十得私廚的料理後，給我的感覺就是『家鄉味』，嘴上吃著美味，內心湧起是感動。」他日前進棚拍攝形象主視覺，率先曝光帥氣歐巴造型，當天一口氣拍攝超過20道美食，呈現享受、陶醉的表情，他事前花時間認真揣摩。

他形容，「最難的是表情，雖然攝影師給我一些範本，但很怕無法做出美味又帥氣的表情，感謝攝影師非常會引導我進入情境裡頭，越拍越欲罷不能」。

至於現在大啖美食後，如何維持體態？他笑說，「真的是很折磨人，但沒有任何投機取巧的方式，就是運動健身，要吃就要動，要活就要動」。