國際銅價下跌，大亞電線電纜第二季合併營收增加，卻因新台幣兌美元匯率貶值，墊高銅板進口成本，又要認列銅衍生性商品損失、銅衍生性商品未實現損失，以及第二季末台股下跌，認列股票投資損失，每股虧損0.11元，上半年EPS從第一季0.36元降至0.25元。

大亞2日董事會承認第二季及上半年財報，第二季合併營收70.28億元、營業利益2.10億元、稅前淨損281.7萬元、本期淨損0.24億元、淨損歸屬母公司0.73億元、每股虧損0.11元。

大亞上半年合併營收137.28億元、營業利益5.43億元、稅前淨利3.49億元、本期淨利2.59億元、淨利歸屬母公司1.59億元，EPS為0.25元。

大亞指出，大亞第二季合併營收增加，本業獲利，卻因上半年新台幣兌美元匯率貶值，墊高銅價進口成本，不利銷售。第二季本業獲利，每股卻虧損0.11元，主因是業外蒙受損失。

大亞表示，第二季國際銅價呈現下跌走勢，第二季末從5月1.08～1.09萬美元一路走跌至7千美元左右。大亞與客戶簽妥訂單時，為了業務上避險，通常會先鎖銅價避險，當時銅價居高不下，鎖在高點，致使第二季必須認列銅衍生性商品損失，銅價下跌而認列銅衍生性商品評價未實現損失，第二季末台股下跌，認列股票評價損失。此外，大陸上海等城市4、5月封城，致使大亞大陸廠無法正常生產，還得認列固定管銷費用，是第二季每股虧損0.11元的主因。