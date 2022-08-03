她2天無套狂啪「台英日3男」發現懷孕 名醫一看嘆氣了

婦產科名醫鄭丞傑日前分享曾在診間遇到某女子，該女子坦承除了正牌男友外，她在外頭還有2個「外國人床友」分別是英國、日本籍，日前情人節前夕她在2天內與3名男子分別嘿咻，甚至全是無套，最後意外懷孕，她詢問鄭丞傑能否驗出是誰的種，鄭丞傑回應對象太過複雜，胎兒檢驗不易，只能勸她引產。

鄭丞傑在《醫師好辣》節目中分享，1名女子來診間稱她有個台籍男友，平時發生關係時不會戴保險套，而她會算安全期，但她坦承在外還與2名男子維持肉體關係，日前情人節時，她在前1天先與英國男子發生關係，當天下午又與另名日本男子發生關係，晚上與隔天則和男友發生2次關係，不料後來她卻意外懷孕。

女子坦承除了男友外，在外頭還有2個「外國人床友」分別是英國、日本籍，日前情人節前夕她在2天內與3名男子分別嘿咻，甚至全是無套，最後意外懷孕。（翻攝自YouTube《醫師好辣》）

女子坦承除了男友外，在外頭還有2個「外國人床友」分別是英國、日本籍，日前情人節前夕她在2天內與3名男子分別嘿咻，甚至全是無套，最後意外懷孕。（翻攝自YouTube《醫師好辣》）

該名女子希望鄭丞傑能鑑定孩子是誰的種，鄭丞傑則說通常要等到胎兒10週使用絨毛採樣較保險，女子認為用抽血就能驗出胎兒DNA，鄭強調採用母血還需3位男子的毛髮，雖女子一口答應說「我們還有在一起」，但鄭仍認為此案太過複雜，採用母血方式準確率較低。

鄭丞傑勸女子「你就算要玩也應該要用保險套，跟男友不用，另外2個至少要用，這個太誇張了。」認為女子不能存僥倖心態，也不要認為現在醫療發達，簡單就能測得胎兒DNA，也不是每個醫師都能做檢驗，醫師各有所長，苔自己除了婦產科外專攻婦科腫瘤、癌症，但不孕症及產科方面不見得很厲害。