美國眾議院議長裴洛西昨天（2日）晚上10時44分抵台訪問，大陸隨即發布解放軍4日起將「環繞台灣」實彈演習3天，形同封鎖台灣海、空域，醫師姜冠宇緊張地發文問大家，「台灣有事還是沒事？」結果答案一面倒都沒在怕，依舊要早起上班，讓他驚呼「原來這才是真正的無敵星星」。

北市聯醫中興院區醫生姜冠宇昨天（2日）在臉書發文，「各位覺得『明天過後』台灣有事還是沒事呢？」，引起網友熱烈討論，其中大部分人都留言「明天太陽依舊從東邊出來，還是要上班」、「沒什麼好怕！日子照過，台灣加油」、「沒事，繼續過著通膨的日子」、「一點都不擔心」、「第n次狼來了」、「沒事沒事，嚇唬台灣70年了」。

而姜冠宇看到這些答案，突然恍然大悟，直呼「我領悟了！原來我們都被嚇到沒在怕了，這才是真正的『無敵星星』啊！」不過仍有少數人擔心「希望明天能看見彼此」、「還是會害怕，但也不能怎樣」。

裴洛西離台後共軍4日起將開始實彈軍演，軍演區域包圍台灣，解放軍東部戰區發言人施毅強調，這次行動是針對美國升級對台舉動的嚴正震懾，台灣國防部則回應，已嚴密掌握、監控，國軍必定堅守崗位、守護國家安全。