中國外交部發言人華春瑩3日主持例行記者會。美媒彭博社提問，關於反制，能否具體說明直接對台灣或裴洛西本人或美國官員的制裁？華春瑩表示，很多人非常關心如何反制，從問題中能感受到，大家都認為她的這一行動極其錯誤，應該遭到懲罰。華春瑩稱，至於具體的反制措施，該有的都會有，有關措施將是堅決有力和有效的，美方和台獨勢力會持續感受到。

裴洛西眾議長不顧中方的強烈反對和嚴正交涉，執意訪台，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重的衝擊中美關係的政治基礎，嚴重侵犯中國的主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向台獨分裂勢力發出嚴重的錯誤信號。

華春瑩說，中國外交部、全國人大、全國政協、中央台辦、國防部昨天晚上都第一時間發表了聲明或者談話予以譴責。外交部副部長謝峰第一時間召見了美國駐華大使伯恩斯，中國駐美大使秦剛第一時間向美國白宮國安會以及國務院都提出了嚴正的交涉。今天上午王毅國務委員也就此發表了談話，中方將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整，由此產生的一切後果都由美方和台獨分裂勢力負責，「我們說到做到」。

華春瑩稱，至於具體的反制措施，該有的都會有，有關措施將是堅決有力和有效的，美方和台獨勢力他們會持續感受到的。要強調的是，回望每一次美方主動對中方挑起的挑釁，結果無一不是自取其辱，自食其果。最新的一個例子就是裴洛西等煽動香港黑暴勢力，鼓吹所謂「美麗風景線」，但恰恰加速了香港由亂及治，由治及興，使東方明珠重新煥發出光彩，這次也毫不例外。

華春瑩表示，裴洛西之流企圖同台獨分裂勢力勾連，「以台制華」侵犯中國的主權和領土完整，是螳臂當道（車），不可能阻擋只會加速中國統一的歷史進程。正如王毅指出的，美方在台灣問題上背信棄義，公然玩火，與14億中國人民公然為敵，絕不會有好下場。