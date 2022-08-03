豐原區每年椪柑產量約6000噸，近年早轉向行銷出國到東南亞約占90％，對豐原柑橘農民不受影響。（豐原區農會提供）

台中市柑橘種植面積2502公頃，品質優良穩定，外銷東南亞等國為大宗。（豐原區農會提供）

大陸海關總署3日宣布，即日起暫停台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸。農業局指出，台中市柑橘種植面積2502公頃，品質優良穩定，外銷東南亞等國為大宗；目前僅少部分茂谷柑有外銷中國大陸約202公噸，但僅占台中柑橘總生產量不到1％，市府會持續協助國內行銷。

農業局指出，台中市柑橘種植面積2502公頃，主要分布於豐原、東勢、新社、石岡及和平區，以椪柑1378公頃、桶柑513公頃及茂谷柑598公頃為大宗，其他柑橘如砂糖橘、帝王柑等約18公頃。

豐原區每年椪柑產量約6000噸，豐原區農會總幹事蔡森揚說，針對大陸政治策略不便評論，這是國際的政治問題，但最大受害者還是農民本身，希望政府能多加保護農民辛苦的生計。豐原地區椪柑沒有銷售大陸，近年早轉向行銷出國到東南亞約占90％，對豐原柑橘農民不受影響。

東勢區農會指出，去年茂谷柑已沒有外銷大陸，國內因疫情水果銷量佳供需平衡；椪柑年產30多櫃質多又佳，因大陸政策多變，近年已銷往東南亞國家，如新加坡、汶萊、馬來西亞與日本等國，大陸的禁令對東勢果農影響不大。

「我國果農要自立自強、分散風險、做好準備！」蔡森揚表示，受到大陸政策影響，農會近3、4年努力輔導轉型，大部分已轉到銷到新加坡等東南亞國家市場。

農業局強調，市府會持續協助國內行銷，將加強拓展東南亞等其他市場，並輔導農民在全聯、好市多、東森購物、郵政商城、普利共好商城等平台上架販售，研發果汁、水果酒、冰品及陳皮等多元產品，進一步減緩衝擊。