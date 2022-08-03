「星空漫步」包含草莓、芋香冰淇淋泡芙及厚起司牛奶冰淇淋餅乾，1680元。（酷聖石提供）

BAC迪士尼中秋雪芙蕾禮盒，8入580元。（BAC提供）

哈根達斯「珍藏蒙娜麗莎」禮盒，1580元。（哈根達斯提供）

中秋送禮考量天氣炎熱，不少民眾選擇送冰甜品禮盒。業者看準商機玩創意聯名，以可愛卡通人物抓住孩子的心，間接勾起家長購買慾，儘管疫情影響，消費者送禮仍不馬虎，今年買氣有望比去年更踴躍。

酷聖石與三麗鷗聯名推「星空漫步」禮盒，把Hello Kitty、酷企鵝等人氣角色妝點在外包裝，拆開後可品嘗草莓、芋香泡芙與厚起司牛奶冰淇淋餅乾，酥脆外皮包覆冰涼內餡，暑氣頓時全消。業者透露，往年也開賣布丁狗等卡通禮盒專攻家庭客，「孩子喜歡，家長自然願意買，預估可較去年成長3成業績。」23日前預購1盒享88折、2盒85折。

BAC攜迪士尼推限定雪芙蕾禮盒，外觀可見米奇米妮現身月光底下，萌度爆表，就連雪芙蕾餅皮也印上米奇圖樣，今年主推2款特製內餡，有百香果搭濃醇奶香的「百香初雪」，及巴芮巧克力碎片搭乳霜的「脆可可冰霜」。品牌觀察去年禮盒不受疫情阻撓相當熱銷，今年多準備30％產品量。

哈根達斯今年則走典雅路線，包裝設計結合羅浮宮博物館「蒙娜麗莎的微笑」，呈現貴族氣息，裡頭冰淇淋月餅主打餅乾酥脆並搭巧克力、草莓等8種不同口味的冰淇淋夾心。21日前預購一盒中秋禮盒享88折。