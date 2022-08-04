歡慶70周年，台北市立文獻館8月4日至10月9日，在西本願寺廣場樹心會館舉辦「第70話—台北市立文獻館典藏特展」，邀民眾走入時光隧道，文化局表示，現場規畫六大主題，首度公開「泰雅族貝珠衣」，展現原民百年工藝之美。

台北市長柯文哲表示，這次展覽有164件真品、212件數位運用的電影本事、海報與老照片，包括首度公開的「泰雅族貝珠衣」，還有18世紀初兄弟分家的古契、漢人與原住民土地買賣的契書等，這些文物、史料是大家的集體記憶，將繼續傳給下一代，也是城市不可或缺的部分。

文化局表示，「第70話—台北市立文獻館典藏特展」8月4日至10月9日，在西本願寺廣場樹心會館開展，規畫「紙上浮生」、「閑話東西」、「返景原鄉」、「和風習習」、「繪聲繪影」及「一頁台北」六大主題，打造舊時書房、畫室、古早雜貨店、騎樓店家、電影院等懷舊情境，帶領民眾走入充滿故事的文物宇宙。

文化局表示，此次首度公開「泰雅族貝珠衣」，由硨磲貝為材料，整體縫製9萬粒貝珠，耗時多年製成，推測手藝工法逾百年，展現原民工藝之美，盼透過文物開箱，拉近民眾與文物的距離，也是文獻館70周年獻給市民的禮物。

文化局介紹，「紙上浮生」展區，透過賣身契、承婚字、學業證明、任命狀、分業契等，呈現出生、教育、婚姻、事業到死亡的人生各階段，從多張日治時期算命單，可以看到不分古今，都有求神問卜的風氣。

文化局指出，「繪聲繪影」展區以戲院騎樓為場景，張貼館藏復刻的電影海報與本事，可以感受市井娛樂的繽紛活力，壓軸的「一頁台北」，則以導演白景瑞的《台北之晨》短片拉開序幕，搭配文獻館歷年採集的老照片與繪葉書，讓民眾感受台灣50年代到70年代社會轉型風貌。