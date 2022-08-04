孫淑媚14歲就參加選秀節目打開知名度，24歲就拿下金曲台語歌后寶座，她也橫跨戲劇，是能唱、能演、能主持的全方面藝人，不過更讓人驚豔的是，41歲孫淑媚越活越逆齡，她近日剪掉招牌長髮，改頂耳下短髮，並曬出辣穿細肩帶自拍，一張不科學童顏和水嫩美肌，更是讓人看傻眼。

今（4日）是農曆七月七日、一年一度的七夕情人節，孫淑媚則在社群網站發文：「情人節快樂 #我愛你們也愛我」，照片中，孫淑媚頂著耳下短髮，還難得大尺度穿細肩帶自拍，解放鎖骨和水嫩美肌，而她一雙大眼睛、櫻桃小嘴的童顏更是吸睛，完全不像是41歲的熟女。

孫淑媚自拍吸引米可白讚：「偶像～美美的」，網友也直呼：「這位妹妹 好像還未滿十八歲吧」、「太美 我招架不住了」、「這鎖骨很可以」、「頭髮剪短給人的感覺差好多」，也有粉絲應景說：「有沒有情人都要快樂 阿迷 情人節快樂」，還釣出孫淑媚說：「沒錯 單身也要快樂」。

擁有一副好歌喉的孫淑媚，14歲就參加選秀節目打開知名度，以純熟的唱腔創下連續20關都蟬聯第一的紀錄，孫淑媚賽後順利出道，唱紅《媽媽你無對我講》、《心愛的別走》、《手下留情》等歌曲，而她也橫跨戲劇，演出《雨夜花》、《天橋上的魔術師》等戲，演藝成績相當亮眼。