人體消化系統裡的腸道益生菌，攸關人能否健康長壽。研究發現，百歲人瑞除了規律的生活方式、好的睡眠和飲食習慣之外，腸道益生菌的生態，明顯與一般人不同。

人體的腸道擁有自主的神經系統，可獨立運作，被稱為「第二個大腦」。第二個腦主宰的是人體的腸神經系統，也是維持健康長壽的關鍵。人體全身微生物菌超過100兆，95％的微生物菌存在於腸道，由於多數免疫細胞也生活在腸道，因此腸道菌的健康攸關人的免疫力。

●研究：人瑞擁有獨特的腸道益生菌生態

日本慶應大學去年7月發表在《自然（Nature）》期刊的研究發現，百歲人瑞含有的名為「isoalloLCA」的次級膽酸（secondary bile acids）濃度特別高，有助於抑制壞菌生長，促進腸道健康。

次級膽酸是膽汁成分「膽酸」的一種，肝臟製造出初級膽酸，經過腸道菌代謝之後，就會產生次級膽酸。研究發現，isoalloLCA是由一種名為Odoribacteraceae的菌類所代謝，抑制壞菌的作用強大，尤其是對會造成腹瀉和結腸發炎的艱難梭菌，及對萬古黴素（抗生素）具有抗藥性的腸球菌（VRE）。

這項研究比較3個年齡族群的腸道菌相，分別為平均年齡107歲、85～89歲、及21～55歲，結果發現，百歲人瑞組含有的次級膽酸isoalloLCA，明顯高於其他2個族群。研究也發現，isoalloLCA可抑制腸道的壞菌生長。

●好的腸道菌相 延緩認知退化、減少發炎

早在一個世紀之前，俄國微生物學家梅契尼可夫（Elie Metchnikoff）就發現優格的乳酸菌可延緩人體認知功能的退化。2017年法國農業糧食研究所（INRAE）從實驗老鼠的研究發現，年齡會改變腸道菌相，進而引起體內發炎。這個結果也適用在人類身上。

當腸道菌叢維持平衡時，可保護人體免於有害的發炎反應，但隨年紀增長，腸道菌相會因飲食與生活習慣的差異，而出現極大的變化。2021年1月由《生物醫學（BMC）》出版的研究指出，BMI超過32.5的肥胖症病患，腸道菌叢的益菌減少，導致腸道的上皮細胞組織遭到破壞，進而誘發體內的發炎反應。

年長者的腸道菌叢生態，也面臨類似威脅。年長者容易發生腸道微生態失調 （Gut dysbiosis）現象，導致體衰、神經退化性疾病、胰島素阻抗、二型糖尿病、癌症、心血管疾病、以及阿茲海默等失智症。研究也發現，罹患肌少症的長者，腸道菌的狀態也相對較不健康。

●這些食物提供天然益生菌

能活到百歲仍很健康的人瑞，有哪些身體特質？台大醫院院長吳明賢曾表示，腸道菌相的好壞，除了先天基因，大部分還是跟後天的生活飲食習慣有關，像是運動、睡眠、心情，甚至有沒有頻繁使用抗生素和藥物，這些都是影響後天腸道菌組成的因素。

美國養老社區品牌Overturer也建議，許多食材都含有天然益菌，像是蘆筍、香蕉、菊苣（苦菜）、大蒜、菊芋、洋蔥，和全穀物。天然發酵食物也含有豐富益生菌，像是韓國泡菜、鹽漬泡菜、味噌、發酵黃豆餅（天貝）、康普茶等。

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