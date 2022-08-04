萬眾期盼的2022臺灣文博會首度移師高雄，將於5日至14日盛大登場。今年文博會以「群島共振」為題，共分為3大展區，展覽地點則在「高雄流行音樂中心」與「高雄展覽館」2地，透過環狀輕軌做連結，打造全新的港都體驗文化創意博覽會，讓民眾能夠穿梭城市，也反映了「群島共振」的主題。

展期超過百場的活動，串連城市各大據點來響應2022文博會，同時推出32條文博遶境遊程，帶領遊客了解高雄的百年港都風華，也展現出高雄在地美食的獨特飲食文化。

今年的文化策展區主題館共規畫「環島運動場」、「島嶼大飯店」、「寶島冰菓室」3大主題，另外還設立了「嘉義館」、「馬祖館」２大地方館；以及串連周邊據點的「響應館」。其中，主題館以「群島共振」的概念，邀請民眾在環島運動場裡遊走，並在環內的共感劇場中觀賞即時共創的島嶼故事。而島嶼大飯店以遠端連線藝術家的方式，分享島嶼創作的心路歷程。寶島冰菓室則是摸索港都冰品背後的文化故事。

2大地方館中的嘉義館，帶領民眾漫步嘉義，連結出貫穿嘉義市時空發展的市街景象；馬祖館則是帶領民眾漫遊眾島嶼，在歷史的長河裡摸索馬祖的記憶。

響應館「浮空之島」則有I-Ride Kaohsiung飛行劇院、夢境實現MR劇、Re：小花盛開的回音，3大內容，讓民眾沉浸在科技與藝術中，開啟感官的體驗。而文創品牌與IP授權二合一，於高雄展覽館的品牌商展區展出，集結近500家的文創品牌及IP授權廠商參展，以「島中選物」為主題，設計有如航廈的策展區，讓大家開啟選物之旅、入境理想未來。

文化部長李永得表示，新的場域將會帶來極大的力量，高雄市將許多歷史場景帶入展中，讓文創的力量種下種子，文創力更加強大，文創活動在疫情期間是逆勢成長，代表台灣的文創產業是非常有潛力的。

高雄市長陳其邁表示，文博會離開台北辦能夠讓大家見識文創的力量，相信參觀高雄的2個展區，可以體驗高雄文化，若能走出展館，走入文博繞境路線更會愛上高雄。文化與藝術的創作是來自這塊土地，有民主與自由的力量才能讓文創自由奔放，而這些創作的力量才是豐養土地最重要的力量，透過文博會結合在地的特色與文化都是非常道地的「高雄味」，也保證民眾一定會不虛此行、滿載而歸。