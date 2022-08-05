陳子鴻（左）與荒山亮合作推出新單曲。（喜歡音樂提供）

陳子鴻與荒山亮認識10多年不曾有機會合作，直到一起擔任歌唱比賽節目評審才有時間多聊，發現彼此都喜歡藍調，個性上也很合，陳子鴻說：「亮哥是很隨和的人，有一次我找他來幫我的團客串主唱，開始了我們的合作，後來在一個演唱會後台等待上台時，臨時起意組成了團體。」於是組成的「鴻亮兄弟」，今（5日）推出成團後首支單曲〈來來去去〉。

這首歌的創作靈感，源於陳子鴻今年農曆正月初一在家看新聞有感而發所寫下，他回憶說：「當時我在家一邊彈著吉他，一邊看新聞報導過年返鄉搭火車的人潮，看著人群來來去去，突然有個感覺，這世界上所有的人事物，不也都是來來去去嗎？於是隨性的寫下這首有點藍調風味的台語歌曲。」以「火車」為題比喻人生旅途也是有人上車、有人下車，陳子鴻透過自己的人生歷練，感受身邊朋友來來去去、忙忙碌碌，合得來就繼續走下去，不合拍的過了就算了，不必相送，就是祝福。

陳子鴻他自嘲歌詞是一個任性阿北的心聲，搭配隨性藍調的旋律，朗朗上口。其實他從小學古典吉他，一直到後來的民謠吉他、搖滾吉他、重金屬電子吉他，至今仍喜歡玩團的感覺，「藍調的特性就是每一次唱都隨著當下的心情唱出來，所以現場和錄音室唱出來的感覺也都不一樣」。