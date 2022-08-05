民眾黨新竹市長參選人高虹安5日提出國高中小的6大入學政見，包括全面檢討學區畫分、活化閒置校地、降低課後安親收費、媒合實習進修、推軟體課程及結合清交大資源等。另針對沈慧虹提新建中小學，高也批評，沈7年半來執政消極面對，放任學區暴量情況日益嚴重，選前才承諾要處理，讓家長情何以堪。

高虹安5日舉行首次市政願景記者會，與市議員參選人宋品瑩、施淑婷共同提出教育政見，3人也在護苗協會見證下，簽下承諾書。高虹安指出，新竹在地袋鼠媽媽和護苗協會關心教育問題，過去向市府陳情教育資源嚴重缺乏，但問題卻未改善。

護苗協會則表示，過去持續向市府提出教育資源現況問題及建議，卻未受重視，盼市府重視光武國中學區總量管制，光武建功新增校舍進度，關埔國小就學，及補足師資等問題，同時研修總量管制母法，規畫學區、安全上下車交通車等。

高虹安也提出高中小6大政見，包括一、全面檢討學區劃分，以就近入學為原則；二、市府預算、資源挹注，增聘師資，活化閒置校地，解決部分學區入學供不應求狀況；三、降低市立國小公辦、委外課後安親服務收費。

四、公費媒合國高中學生寒暑假進入園區研究機構、企業實習或課外進修；五、推動高中中高階軟體設計課程，培養科技人才；以及六、結合清大、陽明交大資源，開辦公費資優研習或進修課程。

針對沈慧虹5日也提教育政策，宣布當選後將闢地興建中小學，高虹安則表示，如果像沈慧虹所說，當選後要在公道五路、慈雲路、埔頂路的交叉路口蓋中小學，為何過去7年半未見實際作為？

高虹安也說，家長們這些年來已為學生入學問題焦頭爛額，但沈執政時不做，到了選前才提出承諾要處理，看在家長眼中情何以堪，她也認為如果市府早點開始進行，學區暴量也不會像現在如此嚴重。