PLG在5日正式宣布，針對下個月17日在台北和平館舉行的跨聯盟交流賽，PLG將會派出兩支球隊參加，分別是PLG Rising Stars(未來之星隊)與新竹街口攻城獅，PLG Rising Stars將以各隊一、二年級生，也就是新秀球員為主；至於攻城獅也在同一時間宣布去年曾舉辦過的大獅賽，今年將不會舉行。

以下是PLG聯盟公告內容，「P. LEAGUE+ 今日（08/05）針對中華籃協提出的邀請賽，於上午召開賽務委員會進行討論，會中決議為提升國內籃運風氣、厚實本土年輕球員實戰經驗，PLG將會有2支球隊參戰，分別是"PLG Rising Stars"及新竹街口攻城獅，其中"PLG Rising Stars"將會以各隊的一、二年級生為主。

目前聯盟已經開始著手"PLG Rising Stars"將教練團及球員人選的規劃，接下來將陸續公佈相關消息，敬請期待。」

至於攻城獅的公告如下，「新竹街口攻城獅將派隊參加由中華籃協所舉辦的跨聯盟交流賽，今年度大獅賽因場地因素未能於季前如期舉辦，林冠綸總教練表示，在開季前能夠參與熱身賽是非常難得的機會，且攻城獅於本次休賽季著重於團隊整合，並提升本土球員的執行力。故攻城獅球團決議派隊出賽，期待能透過此邀請賽以賽代訓，讓所有球員以更好的團隊默契與身體狀態迎戰新賽季。」