不少人認為，變胖可能是甲狀腺低下導致，但是甲狀腺低下真的會胖嗎？內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼指，透過多項研究顯示，甲狀腺低下不一定會造成體重增加，一個人變胖主要還是與生活作息有關，反觀亞臨床甲狀腺低下，患者甚至比正常人更瘦。

蔡明劼醫師在臉書粉專提到，在內分泌學Williams教科書指出，甲狀腺低下患者體重增加一般不超過10%，但也有另一項研究顯示，甲狀腺低下體重可能增加15至30%，不過該數字與教科書及其他研究落差明顯，因此對這項結果抱持懷疑的態度。

除此之外，在2017年伊朗的橫斷面研究顯示，對5786位受試者進行隨機抽血驗甲狀腺功能，發現確診為甲狀腺低下的人共101名，比例佔1.7%，與其他4000多名正常人相比，甲狀腺低下患者平均重約3.1公斤，腰圍則多了5.3公分。

台大醫院張天鈞教授和王治元教授也曾做過類似研究，分析9055筆健康檢查的資料，發現412位亞臨床甲狀腺低下患者，也就是尚未出現症狀的輕微甲狀腺低下的人，他們的平均體重還比正常人少2.5公斤，可見亞臨床甲狀腺低下者，體重比正常人更瘦一些。

由此可知，甲狀腺低下確實有可能會變胖，但體重若是增加很多，不一定是甲狀腺的問題，與生活型態也非常有關係，蔡明劼醫師也強調，每個人的表現一定會有差異，若想知道自己是否有甲狀腺低下或亞臨床甲狀腺低下，做好去醫院做個抽血檢查。