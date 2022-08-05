高雄ITS技術之一MeNGo交通行動服務結合全運具QR code無卡化支付。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄近年來致力於發展智慧運輸系統，成效顯著頻頻獲得國際認可。6月時才獲得IDC亞太區智慧城市大獎，今日又添一獎！高雄市政府榮獲2022年智慧運輸世界大會名人堂地方政府成就獎(ITS World Congress Hall of Fame- Local Government Award)，預定在今年9月18至22日於美國洛杉磯舉行的第28屆智慧運輸世界大會接受國際頒獎表揚。

高雄市今年在智慧交通建設成果上頻頻獲得國際獎項，包括APEC ESCI 2022 Smart Transport銀牌、IDC亞太區智慧城市大獎。今日智慧運輸亞太秘書處於日本東京發出獲獎通知，高雄市榮獲ITS世界大會名人堂地方政府成就獎。

智慧運輸世界大會為智慧運輸領域最大的國際盛會，每年於歐洲、美洲及亞太區域輪流舉辦，每年吸引世界超過70國、超過1萬人出席的盛會。同時各地區每年分別選出該區域個人終身成就獎、地方政府成就獎及產業成就奬，於大會進行表揚。

高雄市政府在亞太區內，成員包含大陸、香港、日本、韓國、澳洲等11個會員國衆多城市中脫穎而出，獲得智慧運輸建設成果名人堂地方政府成就獎殊榮。

交通局表示，持續導入IOT車聯網、AI人工智慧、電子支付、智慧電動公車等先進的ITS技術。發展智慧路口防碰撞及緊急車輛優先通行，AI智慧化號誌控制系統、用路人行為管理與科技執法、MeNGo交通行動服務結合全運具QR code無卡化支付、共享公共自行車、共享電動機車、偏鄉預約共享需求反應式運輸服務等創新交通服務。

高雄市長陳其邁表示，行政院2021年5月核定「亞灣5G AIoT推動方案」後，便要求市府積極思考如何營造高雄成為智慧城市的創新實驗場域。其中，交通運輸除與市民行的權益密切相關，更是發展智慧城市的絕佳的觸媒，交通局持續透過智慧運輸系統發展安全、智慧且永續的交通服務。