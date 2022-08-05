日本女團「WONDER SNAKE」成員歪・アイリス・聖（歪・Iris・聖）驚傳4日猝逝，而這個月1日才剛過生日的她，本來預定14日舉行粉絲慶生會，如今傳出噩耗，讓粉絲都相當難過。
歪・アイリス・聖上月底曾PO文透露身體出現異狀，表示結束演出後搭地鐵回家睡著，坐過站2次，甚至在家會突然睡著，醒來後也不記得自己何時睡著的，直言「跟平常睡覺的感覺不太一樣」，而8月1日她也因身體不適缺席活動，未料才過3天就傳出噩耗，讓粉絲都震驚又難過。
而所屬公司沒透露她的死因和實際年齡，不過外傳她是2001年生的。「WONDER SNAKE」4日仍照常出席活動，隊長Suimin和Kimaira更在表演時帶著歪・Iris・聖的照片，表示未來會以3人形式繼續努力，希望大家可以繼續守護他們。
「WONDER SNAKE」是主要在名古屋活動的女團，2019年7月成軍，隔年3月歪・アイリス・聖加入，和其他成員一起活動，今年7月曾開唱，慶祝成軍3周年。
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