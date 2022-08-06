112學年度大學術科考試簡章即日起開始發售，報名基本費為新台幣150元（集體報名），其中考試項目費者為最高1500元，中、低收入戶可減免部分費用。

大學術科考試委員會聯合會今(6)日表示，術科考試簡章即日起發售，成績可供大學繁星推薦、申請入學、分發入學等管道使用，同時也提醒7月舉行的分科測驗，已不再舉辦術科考試。

在費用方面，大學術科考試委員會聯合會說明，報名費分成基本費和考試項目費。基本費集體報名為150元，個別報名200元，中低收入戶考生減免報名費5分之3，低收入戶全免。

由於不同科系、組別的考試項目費用不一，大學術科考試委員會聯合會指出，最貴的是音樂組，主修科目須1500元，副修科目為500元，樂理和聽寫各500元，視唱200元。中低收入戶有部分減免。

大學術科考試委員會聯合會強調，術科考試因其考試之特殊性，歷年來皆有不同之考試注意事項。不過，受疫情影響，如因疫情配合指揮中心另行發布規定時，考生應予配合，不得異議，並得隨時留意術科聯合會網站防疫相關資訊。