盲騎? 機車儀表板"蓋布" 內行解答: 這招省5千│中視新聞 20220805

台灣被稱為「機車王國」，對許多人來說，機車是非常重要的代步工具，平時就會勤加保養維修，相當愛護。近日有一名網友發文分享，意外看到有騎士特地拿「口罩」遮住儀錶板，不知道原因究竟是什麼。有內行網友馬上留言揭露背後的真相，其實主要是為了幫機車防曬，而且還能「省下好幾千」。

網友在臉書社團《路上觀察學院》發文，並附上一名騎士等紅燈的側拍照片，只見口罩的鬆緊帶被掛在機車左右兩邊的後照鏡上，布面恰好可以完整遮住機車儀錶板，這樣罕見的舉動讓原PO感到好奇，懷疑騎士想要飆車，但沒有證據，開玩笑地說「不要被儀表限制了自己，衝吧！」

網友懷疑，機車騎士遮住儀錶板可能是想要飆車。（圖／取自路上觀察學院）

貼文曝光後，不少網友忍不住笑說，「不要看錶，看路」、「機車也要防疫R」、「眼罩戴起來，今晚無極限」、「人要比車兇」。

不過也有過來人點出，蓋上一塊布主要是希望能夠「保護儀錶板」，避免受到陽光曝曬而損壞，紛紛留言，「液晶螢幕很容易曬壞」、「我壞過一個，花了幾千超X的」、「應該是白天防曬忘記拆了，反正隔天還是要再用，這個曬壞了很麻煩」、「我之前要修，老闆直接叫我回去買新的」。