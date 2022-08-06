一名網友PO照片分享「路上奇景」，只見一輛機車竟載了4個男子，其中有3人坐在座墊上，另有1人則是掛在前面，緊緊抱住機車的龍頭，危險行為讓人看了冷汗直流，不少網友看傻喊扯，也有網友嚴厲斥責這樣的行為，萬一發生車禍，最前面的那個人恐怕會當場變成肉泥。

一名網友昨天在臉書社團《路上觀察學院》上分享照片說，四人同行，一人沒位！從畫面中可見，4個年輕男子擠在一輛小小的機車上，且因為位置不夠，其中有一個人直接掛在龍頭前面，就這樣危險的行駛在馬路上，讓人看得心驚膽戰。

4個年輕男子擠一輛機車在路上奔馳，引來千人吐槽。（圖／翻攝自路上觀察學院）

驚悚照片引起網友熱議，「求摩托車的心理陰影面積」、「暑假+鬼門開的正常景象」、「達爾文開始工作了，適者生存，不適者淘汰」、「男上加男」、「閻羅王業績翻倍、「有人替下面那輛摩托車想過嗎？」

不少網友則嚴厲譴責這樣的行為，三貼本來就已經很危險，這群小朋友還不知好歹的四貼，如果真的發生交通事故，很有可能當場就會被壓成肉泥，遵守規則、好好騎車很困難嗎？「撇開違規，重點是危險，發生事情，後頭3位噴飛，生死由命；前面那位直接變成肉泥」、「好好騎車很困難」。