這樣真的太危險！一名騎士被目擊單手騎車，另一手居然在吊點滴，手中緊握著點滴架，還不時低頭查看滾輪，悠閒奔馳的模樣讓許多網友看傻了眼。

網友在《爆廢公社》分享影片，只見畫面中一名阿伯騎著機車，右手催油門保持機車龍頭的平衡，左手居然握著移動式的點滴架，還不時低下頭來確認點滴架的滾輪是否安好，危險的樣子讓人看了忍不住替他捏把冷汗。原PO無奈地說，「一邊危險駕駛，一邊打點滴，你到底要命還是不要命？搞得我好亂啊！大哥」。

影片發出後，有眼尖的網友發現，拍攝地點位於台中中清路上，還有人留言笑說，「還好不是年輕人 不然我就會說，一定是女朋友爸媽今晚不在家」、「有故事的人」、「那個滾輪應該會撐不住」、「生命騎士」、「為什麼放棄治療」、「這是自行轉院嗎」、「他用不要命的方式，續著自己還要的命」。

不過也有網友為這位阿伯講話，認為他或許沒有親友可以幫忙，只好出此下策，「我覺得不知道原委的人，還是不要講太酸的話語，也許他也是逼不得已，沒必要說話傷人」。

騎士危險駕駛的模樣讓許多人為他捏把冷汗，有網友推論可能逼不得已，才出此下策。（圖／擷取自爆廢公社）

根據《道路交通管理處罰條例》，若駕駛人有危險駕駛行為，可處新台幣6,000至24,000 元罰鍰，並且得當場禁止駕駛人繼續駕駛，若是行為嚴重，且對公眾安全造成威脅，可依刑法加重處罰。