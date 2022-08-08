有些人個性善良，看到別人有難就會主動提供協助，然而太過善良，反而會被奸詐小人欺負、利用，成為別人謀利的跳板，《搜狐網》運勢專欄就點名生肖屬牛、虎、豬的人心地太過善良，容易被小人算計，老是吃悶虧。

▍生肖牛

生肖牛性格有些好強，同時又有點單純，因此凡事都要求做到極致的他們，經常因為急功近利而遭小人算計。生肖牛在年紀輕輕的時候或許經常被小人利用，不過隨著年紀增長，智商並不低的他們會變得越來越精明成熟，也更加懂得保護自己，小人休想輕易欺負他們。

▍生肖虎

生肖虎天生就很重情義，也給人一種忠厚老實的感覺，正因如此，一些別有用心的人很喜歡騙取他們的信任後再騙錢。其實生肖虎很多時候都知道對方是在騙自己，但他們十分愛面子，只要對方用一些言語刺激一下，他們就會因為面子過不去而乖乖上當，儘管事後非常後悔，但下次再遇到同樣的事情仍然會上當，完全就是死要面子活受罪。

▍生肖豬

生肖豬心思聰明，但是懶得想太多，做事總是憑感覺，只要覺得自己能做到就會去執行，因此工作上常常有人會向他們請求幫助，畢竟他們不會計較太多，還會使命必達。這樣的個性確實為生肖豬收獲了不少好的名聲，但他們若發現自己被利用的次數太多，也會主動選擇疏離這些人，免得自己更辛苦勞累。