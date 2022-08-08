重機在某處連續盲灣時，遭對向1輛轎車跨越雙黃線逆向直撞，騎士摔飛、機車身粉碎，而影片中該輛轎車疑似還裝上警示燈，引發網友抨擊。（翻攝自記者爆料網）

1輛重機日前行經台三線中埔往大埔方向，在某處連續彎道時，突遭對向1輛轎車跨越雙黃線逆向直撞，騎士摔飛、機車身粉碎，而影片中該輛轎車疑似還裝上警示燈，引發網友抨擊；事後轎車車主還稱是騎士過彎騎太快釀禍，詳細肇事原因待警方調查釐清。

臉書「重機車友 各區路況、天氣回報中心」分享1段影片，1輛重機行駛在台三線中埔往大埔方向的山路，在一處連續彎道時遭到1輛跨越雙黃線、違規超車的轎車逆向撞上，騎士當場摔出車外，重機則零件噴散，而影片中違規車輛的車頂上疑似還有裝警示燈，被質疑是警車或公務車。

重機在某處連續盲彎時，遭對向1輛轎車跨越雙黃線逆向直撞，騎士摔飛、機車身粉碎，而影片中該輛轎車疑似還裝上警示燈，引發網友抨擊。（翻攝自記者爆料網）

據悉重機騎士家屬事後表示，該名轎車車主沒有到醫院關心，甚至指控是因為重機騎太快才會釀禍，詳細肇事原因、責任，還有待警方調查釐清。網友紛紛留言「這沒辦法閃，真的是靠運氣了」、「三台都閃燈的，在盲彎是在超車三小的」，也有網友針對警示燈發表看法「八成是私家車買來裝，然後狂超車的，結果沒想到車禍，可惜這種人應該沒錢賠」。

也有網友留言「盲彎超車，不用護航了，今天機車換成砂石車看誰扁掉」、「盲彎超車都是北七」、「説實話，重機騎蠻快的，但一轉彎就遇到了，在慢也會撞，開車的人很糟糕」、「這種的就應該要判蓄意謀殺」、「盲彎是在超什麼車」。