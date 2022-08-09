2022台灣美食展於8月5至8日在台北世貿一館盛大展出，今年以「台灣節慶活動」為主軸，攜手中央部會、地方政府、國外單位及飯店等業者，景文科技大學觀餐學院餐飲管理系陳文正、高士達、莊淑媚等專技教師，榮獲主辦單位交通部觀光局，財團法人台灣觀光協會邀請，參與此次為台灣美食界，年度規模最盛大活動，三位技術卓越老師，各顯神通，發揮技術專長，應邀在大會『藝鳴驚人』場館，分別以靜態工藝作品展示及現場動態示範展演並與蒞會來賓熱情互動。

8月5日當天開幕，總統蔡英文親臨現場致詞後，立即至『藝鳴驚人館』參觀名師作品，對莊淑媚老師用翻糖技術製作出荔枝與龍眼，逼真程度，驚奇稱讚，看到陳文正老師以藝術麵包製作出『文殊菩薩』模樣，讚譽有嘉，興致提出：應該沒人會想吃這麼優雅的麵包作品，陳老師回覆：這是餐宴席上的麵包藝術品，除了展現出專業塑形技巧，更經由烘焙熟成後，散發出麵包濃濃麥香風味，提供最佳風味及視覺觀賞，對高世達老師的果雕作品『天書引鳳』及『寶刀屠龍』，兩項巧奪天工的芋頭雕作品，令人嘆為觀止，讚許不已，並開心接受高老師所準備的西瓜雕作品，作品上刻出蔡總統微笑招手可愛的圖樣，總統深感歡喜，非常滿意，8月6日高世達老師現場秀示範表演，吸引眾多來賓觀眾，熱絡互動。

景文科技大學觀光餐飲學院餐飲管理系，有廚藝組、烘焙組、管理組等，特聘十位專業技術級專業教師，高手如雲，個個廚藝精湛，其中有來自國際與國家級專業評審，也曾多次榮獲世界廚藝競賽肯定的金牌名師，來自國際著名五星級大飯店的優秀主廚及榮獲『技職之光』肯定的專業教師，無論是中餐、西餐、烘焙或飲調都有獨立的專業教室，提供最舒適完善的學習環境，『北景文』餐飲師資卓越出名，已培育出眾多優秀餐飲人才。