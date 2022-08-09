艾美特-KY（1626）9日舉行線上法說會，艾美特指出，雖然第一季因大陸封城等因素導致本業虧損，不過因調價加上原物料價格回跌，第二季可望轉盈，艾美特並訂出未來三年規劃，希望在品牌升級後能站穩大陸小家電行業前三。

艾美特董事長史瑞斌表示，過去高漲的原物料價格下滑，讓工廠端壓力減輕，4月原物料價格走跌，加上產品組合調整，使第二季業績優於去年同期，不過經過二年疫情，宅經濟下出現過度消費，加上大陸40多萬家企業倒閉，失業問題及消費力減弱，整體大環境不佳，第三、四季為艾美特出貨淡季，全年希望能有持平、小幅獲利的表現。

艾美特未來銷售重點銷售以高單價產品為主的DC扇、高級循環扇等，並拓展製冷系列產品如窗用空調、移動空調、小型戶外空調、小冰箱等，此明年起日韓市場均採用美金交易，也會有跨境電商平台上線。

史瑞斌表示，高單價的空調或個人化小家電產品如小冰箱、啤酒機等運用壓縮機技術的新產品，將在明年夏天開始商品化，若大環境有正向改變，希望明年營運能夠回到2019年的水準。

而艾美特深圳廠更新案已完工，未來除部分自用外，其他皆以出售為主，出售前之空置期成立招商小組，廣發招租資訊，目前辦公室項目陸續有承租意向租客提出方案；此外，艾美特也持續投入深圳、九江工廠整併計畫 ，艾美特表示，目前深圳廠與九江廠產能比重，已由70%、30%，轉為40%、60％，預計未來三年內完成轉移，提升九江廠產能利用率，以及削減管理成本，深圳總部將保留管理總部、業務及研發等部門。