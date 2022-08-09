台中捷運綠線去年試營運期間不到1周就因列車聯結器故障停駛，導致延後通車，台中市政府求償新台幣1.8億餘元，台中市議會交通地政委員會今天審查中捷公司110年度總決算，市議員林德宇詢問目前求償進度為何？交通局長葉昭甫表示，因是由北市府代位求償，目前北市府仍在跟廠商協調中，未來若沒有共識，會走司法途徑，捍衛最大利益。

台中捷運綠線試營運期間，電聯車車廂間半永久聯結器牽引裝置發生軸心斷裂事件，造成營運中斷合計127天，林德宇今天詢問交通局，中捷綠線連接器斷軸至今通車已經1年多，廠商造成中捷延遲通車賠償金額多少？目前進度為何？

交通局長葉昭甫表示，台北市政府是台中市政府委託單位，因此中市府向北市府求償1.8億餘元，台北市政府持續與廠商就賠償數字討論中，若最後無法達成協議，就會走法律程序，大力捍衛市民權益。

議員劉士州則詢問中捷該如何減少虧損？中捷公司董事長林志盈表示，去年預算淨損6億5000萬元，但決算虧損為6億190萬元，少虧近5000萬元。

林志盈說，通車以後因碰上疫情，去年6月是最艱困的時候，當月載客數僅10萬人次，去年12月回升到一個月90萬人次，但今年5月底以情再起，學校停課，一個月載運人數降低到49萬人次，7月以後慢慢回升，目前持續成長中。此外，中捷也開源節流，除於北屯機廠設立太陽能板，一年增加700多萬元收入外，在離峰時期各車站也有節電措施。