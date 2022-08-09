周興哲日前赴新加坡舉辦見面會，開心跟粉絲互動。（星空飛騰提供）

鄭心慈日前受邀赴新加坡商演，身穿一襲黑色禮服，氣質優雅。（星空飛騰提供）

周興哲將在9月5、6日於新加坡室內體育館舉行「Odyssey旅程」世界巡演新加坡站。他日前偕師妹鄭心慈赴星國舉辦謝票見面會，吸引近3000名粉絲到場支持，他感謝當地粉絲力挺，2場萬人演唱會門票一開賣完售，他興奮說：「直接把這場見面會當Concert唱了。」

他當天熱唱新歌〈說太多〉動感開場及自彈自唱〈想知道你在想什麼〉、〈你不屬於我〉等夯曲，即興唱作生日快樂歌獻給壽星粉絲，他最後堅持在台下繞場1圈，開心與歌迷近距離接觸，但當他一下台，全場歌迷沸騰、激動往前衝，主辦方擔心發生推擠危險，趕緊請他回到台上，並呼籲粉絲安全第一。

他時隔2年重回新加坡，「是熟悉卻又陌生的奇妙感覺，疫情延遲了很多東西，暫停了很多事情，現在可以逐漸簡單化了，真的很珍惜」，更表示，「能有工作是好事，要惜福」，他也和師妹鄭心慈受邀商演活動，當天以《大亨小傳》為主題的派對，他穿著一身正式西裝，鄭心慈則穿上一襲黑色亮片露背晚禮服，展現窈窕好身材，周興哲直誇：「wow，小女孩長大了。」

周興哲目前已回到台灣進行隔離，將專心投入台北小巨蛋的演唱會訓練、彩排。他將在10月21、22、23日於小巨蛋舉辦「Odyssey旅程」演唱會，門票將在13日中午12點重新啟售，購票請洽KKTIX、全家便利商店FamiPort。