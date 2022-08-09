隨著中秋佳節的腳步接近，各大飯店爭相推出秋節禮盒搶市！其中，台中萬楓酒店與深耕彰化一甲子的肉乾界天王「水根肉乾」聯手推出「中秋玩楓了」限量禮盒，主打Q彈軟嫩肉乾搭配沁涼精釀啤酒組合，顛覆中秋送禮不再只是月餅，更是美味創意兼具的心意，目前銷售量已破5成。

台中萬楓酒店「中秋玩楓了」限量禮盒，以復刻酒店大廳的夢幻琉璃裝飾為禮盒設計主軸，傳遞團圓美好的寓意，霧面寶石藍作為禮盒主色調及揉合中秋元素及文字，為禮盒增添俏皮趣味。

台中萬楓酒店表示，「中秋玩楓了」禮盒內配有兩款口碑爆棚的水根肉乾，包括「青花椒圓燒肉乾」，選用四大花椒品種之冠的江津九葉青花椒，再佐以大紅袍、二荊條辣椒及朝天椒秘製，經黃金比例調配及古法烘烤，一入口就能感受到青花椒帶來的辛香鮮麻，尾韻夾帶清爽的萊姆香，讓人不自覺一口接一口。

第二款是「台味醬燒肉乾」，將社頭新和春的黑豆醬油揉入蔬果高湯再熬製成醬汁，醃製入味，透過甘蔗的煙燻，使肉乾醬香不膩口，再搭配台中萬楓酒店嚴選的精釀白啤酒，使用芫荽籽、檸檬乾皮以及小麥一同釀造，打造出滑順、清爽微甜不膩並富有柑橘及丁香的香氣，口感極具層次與豐富性。

台中萬楓酒店「中秋玩楓了」限量禮盒即日起開放預訂，兩款水根肉乾及乙瓶台中萬楓精釀白啤酒，每盒售價890元，萬豪旅享家會員再享9折優惠；此外，中秋禮盒搭配細品楓味茶禮盒，整組優惠價1,880元，搶攻企業大宗訂單商機！

【貼心提醒警語：請勿酒駕，喝酒不開（騎）車】